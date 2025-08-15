Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά που πάλευε για τη ζωή της – Τι ζήτησε από τους γιατρούς

Μεγάλη συγκίνηση επικράτησε σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου η 14χρονη από την Κεφαλονιά που έδωσε μάχη για τη ζωή της αποσωληνώθηκε.

Προ ημερών, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, καθώς είχαν παραλύσει τα άκρα και τους αναπνευστικούς της μύες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του προβλήματος και η θεραπεία είχε άμεση ανταπόκριση.

Έτσι, σήμερα προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 14χρονης. Μάλιστα, η ίδια όπως αναφέρει το tempo24.news το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που της έσωσαν τη ζωή, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Αυγούστου σήμανε συναγερμός και στήθηκε μεγάλη αεροδιακομιδή: ελικόπτερο την μετέφερε από την Κεφαλονιά στον Άραξο και από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο.