Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που προσπάθησαν να κλέψουν ένα δίκυκλο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Πατήσια: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που προσπάθησαν να κλέψουν ένα δίκυκλο
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη 4 ανηλίκων ηλικίας 16 και 17 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στα Πατήσια τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 21/1.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με -4- άτομα τα οποία επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δίκυκλο από την περιοχή των Πατησίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τους κατηγορούμενους τη στιγμή που αφαιρούσαν το δίκυκλο και τους ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ