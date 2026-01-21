Πατήσια: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που προσπάθησαν να κλέψουν ένα δίκυκλο

Στη σύλληψη 4 ανηλίκων ηλικίας 16 και 17 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στα Πατήσια τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 21/1.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με -4- άτομα τα οποία επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δίκυκλο από την περιοχή των Πατησίων.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τους κατηγορούμενους τη στιγμή που αφαιρούσαν το δίκυκλο και τους ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.