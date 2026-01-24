Πατήσια: Απατεώνας μπήκε σε σπίτι για να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα – Τον κατέγραψε σε κάμερα η γειτόνισσα (Βίντεο)

Τον τρόμο βίωσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Πατήσια όταν ένας άγνωστος προσπάθησε να την εξαπατήσει λέγοντας της πως έχει διαρροή στο σπίτι της.

Όμως για καλή της τύχη μια γειτόνισσα κάλεσε την Αστυνομία, ενώ τον κατέγραψε με το κινητό της την ώρα που έβγαινε από την πολυκατοικία. Τελικά, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

«Είχε ντουμανιάσει ο τόπος και μιλούσε στο τηλέφωνο. Και της λέω τι κάνεις; Είναι κανείς εδώ; Κοιτάζω στο δωμάτιό της και βλέπω την πόρτα κλειστή, είδα μια σκιά… Οπότε αρχίζω και φωνάζω, Καίτη πάω κάτω θα φωνάξω την αστυνομία» ανέφερε η γειτόνισσα.

Μάλιστα, μάρτυρας μιλώντας στο MEGA ανέφερε: «Την είχαν πάρει τηλέφωνο ότι έχει διαρροή το σπίτι της και υπάρχει κίνδυνος να καεί ζωντανή, ήξεραν το ονοματεπώνυμό της, πήραν από ένα σταθερό τηλέφωνο. Της είπαν ότι πρέπει να βάλει όλα της τα πράγματα και μετρητά και κοσμήματα να τα αφήσει σε ένα σακουλάκι στην τραπεζαρία και να πάει στην κουζίνα και να αφήσει λίγο ανοιχτή την πόρτα».