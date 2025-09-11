Πατήσια: 17χρονος έκρυβε στην σέλα μοτοσυκλέτας του σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης

Σχεδόν 500 γραμμάρια κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε σέλα μοτοσυκλέτας που οδηγούσε ένας 17χρονος στα Πατήσια την περασμένη Δευτέρα (7/9).

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 17χρονο να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Πατησίων και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από τη σέλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε νάιλον συσκευασία που περιείχε 476 γραμμ. κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης καθώς και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ και ο 17χρονος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων.