Πάρος: Και ο δήμαρχος ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά – Φωτογραφίες από τη… χωματερή στον ΧΥΤΑ

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε την Τρίτη 28/7 στις 13:15 σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

Έπειτα από τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων, και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

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Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ της Πάρου σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλαβε διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των απορριμμάτων.

Μάλιστα, σε φωτογραφίες του ΕΡΤnews, φαίνεται ο τεράστιος όγκος απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις:

Έπειτα από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα παραπάνω άτομα για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο («βαριά αμέλεια»). Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Οκτώ συλλήψεις σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία, Πάρο για πυρκαγιές

Συνολικά οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο, οι δύο για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

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Ειδικότερα, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, και η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις ωστόσο έχει πλέον οριοθετηθεί, συνελήφθη 47χρονος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κατά τη διερεύνηση του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 26 και 24 ετών, στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λαράνι, του Δήμου Γόρτυνας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 22:00.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιόν της, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

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Ακόμη, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 77χρονου, στην Ερέτρια Ευβοίας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, άνδρας ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

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Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως επισημαίνεται κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενόψει του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση και ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση από την Πυροσβεστική, προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. «Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.