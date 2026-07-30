Λέσβος: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Πλωμάρι – Χωρίς ενεργό μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ηρωική μάχη με τη φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο, που δυνάμωνε ο δυνατός άνεμος που έπνεε στην περιοχή, έδωσαν όλη τη νύχτα οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ξανά τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, με την εικόνα να είναι καλύτερη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο συνεχίζεται ο αγώνας με τις αναζωπυρώσεις, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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Στόχος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν να μην επεκταθούν τα μέτωπα της φωτιάς σε εκτάσεις που δεν είχαν καεί και να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ιδιαίτερα αυτές μέσα στα ελαιοκτήματα όπου η φωτιά στα καιόμενα ελαιόδεντρα είναι δύσκολο να σβήσει.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα στο μέτωπο ήταν σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις δραματικές ώρες της προηγούμενης νύχτας.

Σημειώνεται πως η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με συνολικά 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 34 μέλη πεζοπόρων τμημάτων βρίσκονται στην περιοχή, εκ των οποίων 20 έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Επίσης, από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως άρχισαν τις ρίψεις νερού τα ελικόπτερα που με «χειρουργικές» επεμβάσεις αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στο Πλωμάρι.

Σκοπός είναι μέχρι το μεσημέρι που αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο ο αέρας, να έχει οριοθετηθεί πλήρως η καιόμενη έκταση.

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Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σήμερα θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες στις 14:13 εστάλη το πρώτο μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Καθώς η κατάσταση επιδεινώθηκε, περίπου στις 17:30 εστάλη νέο 112, με εντολή προληπτικής απομάκρυνσης προς την παραλία Πλωμαρίου και με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.