Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Ρέθυμνο, τεράστιες καταστροφές – Εκκενώσεις οικισμών και πένθος για τους νεκρούς πυροσβέστες

Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά στο Ρέθυμνο, που ξέσπασε χθες Τετάρτη 29/7 στον Άγιο Βασίλειο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την τεράστια μάχη με τις φλόγες και τον τραγικό απολογισμό να περιλαμβάνει τον θάνατο δύο πυροσβεστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

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Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο της Κρήτης ενισχύθηκαν.

Στο μέτωπο πλέον βρίσκονται 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, της 19ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, 53 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια.

Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

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Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Θρήνος για τους νεκρούς πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Την ίδια ώρα, το πένθος είναι βαρύ για τους δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 χρόνων εντοπίστηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες και εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα χωρίς όμως να καταφέρνουν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Ο 25χρονος πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος συνάδελφός του Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς και στη συνέχεια περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, σύμφωνα με το patris.gr.

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Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί σήμερα στις 12μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Επισκοπείο Φουρφουρά, ενώ η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου θα ψαλεί σήμερα στις 5μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

Επίσης, στη μάχη με τις φωτιές έπεσε νεκρός και ένας 27χρονος πυροσβέστης στον Αγέρανο Γυθείου, που κατέρρευσε από παθολογικά αίτια εκτός περιμέτρου του πύρινου μετώπου.

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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Σητεία

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.