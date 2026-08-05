Βρετανία: Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Κόβεν Γκάρντεν – Μια 47χρονη συνελήφθη ως ύποπτη για την επίθεση

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρο του Λονδίνου, με τις βρετανικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη μίας γυναίκας, η οποία θεωρείται η βασική ύποπτη.

Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κλήθηκε να στείλει οχήματα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας) στην οδό Έντελ, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου.

Το Κόβεν Γκάρντεν είναι μια περιοχή του Λονδίνου πολύ δημοφιλής στους τουρίστες.