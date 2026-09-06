Καλαφάτης: 681 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032

Πόροι συνολικού ύψους 681 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το 2032, όπως ανέφερε από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

Ο υφυπουργός πραγματοποίησε τα εγκαίνια της «Βιοτεχνικής Πύλης», της κοινής δομής των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, παρουσία των προέδρων τους και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

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Πού θα κατευθυνθούν τα 681 εκατ. ευρώ

Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, σημειώνοντας ότι το ελληνικό χρηματοδοτικό πακέτο θα αφορά αποκλειστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

396 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και περιορισμού του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και περιορισμού του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 285 εκατ. ευρώ για την περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των οχημάτων τους.

Τη διάθεση των συγκεκριμένων πόρων είχε ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Τρία νέα καθεστώτα έως το τέλος του έτους

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ακόμη ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα νέα καθεστώτα θα επικεντρώνονται:

στην εξωστρέφεια,

στην κοινωνική επιχειρηματικότητα,

στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση της παραγωγής και η ανάπτυξη μεγάλων παραγωγικών μονάδων μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

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«Η ενότητα δυναμώνει τη φωνή σας»

Αναφερόμενος στη δημιουργία της «Βιοτεχνικής Πύλης», ο Σταύρος Καλαφάτης χαρακτήρισε τη συνεργασία των τριών επιμελητηρίων σημαντική κατάκτηση, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι κοινά.

«Η ενότητα δυναμώνει τη φωνή σας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κοινή δομή δίνει στα επιμελητήρια τη δυνατότητα να συνεργαστούν στενότερα και να καταθέτουν προς την Πολιτεία τεκμηριωμένες και καλά σχεδιασμένες προτάσεις.

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Παράλληλα, κάλεσε τους εκπροσώπους τους να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ για τη μείωση του κόστους

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στη δυνατότητα συνεργασίας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

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Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΕΚΕΤΑ μπορεί να συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τι είπε για τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ

Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

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Τα χαρακτήρισε στοχευμένα, δίκαια και κοστολογημένα, υποστηρίζοντας ότι απευθύνονται στις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Νωρίτερα, εγκαινιάζοντας το περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά της τα τελευταία χρόνια.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τη λογική των «λεφτόδενδρων» και εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.