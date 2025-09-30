Απεργία 1ης Οκτωβρίου: «Παραλύει» η Αθήνα – Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Η 1η Οκτωβρίου έχει κηρυχθεί ημέρα 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Εκτός από τις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα (ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ–ΕΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 και ΠΑΜΕ στις 10:30 στα Προπύλαια), θα πραγματοποιηθούν ακόμη δύο συγκεντρώσεις στο λεκανοπέδιο: στον Πειραιά στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στο Κορωπί στις 10:30 στην πλατεία Ελευθερίας.

Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, ναυτικοί, οδηγοί ταξί και εμποροϋπάλληλοι. Σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα επηρεαστούν, ενώ τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας, ενώ οι γραμμές που ανήκουν στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Μετρό (γραμμές 2 και 3) και ηλεκτρικός (γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από 09:00 έως 17:00 για τη μετακίνηση των απεργών. Τη συμμετοχή τους έχουν επίσης ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, η ΠΝΟ και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Τα τελευταία δρομολόγια:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) – Τραμ

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

– από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

– από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

– από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

– από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

– από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

– από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κηρύχθηκε παράνομη, επομένως οι πτήσεις θα εκτελεστούν κανονικά. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία συμμετέχουν μαζικά, με την ΟΕΝΓΕ, την ΠΟΕΔΗΝ, την ΕΙΝΑΠ και την Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων να καλούν τα μέλη τους να πάρουν μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται Τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό, θα εκτελεστούν κανονικά.