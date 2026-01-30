ΠΑΟΚ: Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη οι κηδείες των 7 οπαδών

Χωρίς παρουσία καμερών από τηλεοπτικά δίκτυα θα γίνει η κηδεία των 7 νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία την περασμένη Τρίτη (27/1).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης έκανε σαφές ότι οι οικογένειες των θυμάτων επιθυμούν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων. Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο επεισόδιο έξω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με επιθέσεις σε τηλεοπτικά συνεργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ κάλεσε όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία των οικογενειών και να μην προβούν σε καμία αναπαραγωγή των πολύ ευαίσθητων αυτών εικόνων.

Να θυμίσουμε ότι χθες το απόγευμα, οι σοροί των θυμάτων επαναπατρίστηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 από την Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι κηδείες των 7 “αετόπουλων” θα γίνουν σήμερα (30/1) και το Σάββατο (31/1).