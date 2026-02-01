ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους επτά νεκρούς οπαδούς (Εικόνες & Βίντεο)

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε σήμερα (01.02) το πρωί λουλούδια έξω από το γήπεδο της Τούμπας, στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ενόψει του σημερινού αγώνα με τον Άρη (16:00) για την Basket League.

Στο σημείο που έχει γεμίσει από λουλούδια, κεριά, κασκόλ και φανέλες ως ένδειξη πένθους και σεβασμού, βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο βοηθός προπονητή Χρήστος Σερέλης και οι παίκτες Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμαντούροβ.

Η αντιπροσωπεία κατέθεσε λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο όπου οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής, μετά το δυστύχημα που συνέβη ενώ επέστρεφαν οδικώς από τη Γαλλία, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στον αγώνα με τη Λυών.