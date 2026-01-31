ΠΑΟΚ: Σήμερα πέφτει η αυλαία για τους 5 νεκρούς οπαδούς – Παρών στις κηδείες ο διασωθείς τραυματίας που πήρε εξιτήριο

Πέφτει σήμερα (31.01), η αυλαία της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Ρουμανία και την Ελλάδα, μετά το φονικό τροχαίο στον αποκαλούμενο «δρόμο του θανάτου», όταν το μαύρο βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με κόκκινο φορτηγό.

Οι κηδείες των πέντε θυμάτων αναμένεται να τελεστούν εντός της ημέρας σε Ημαθία και Θεσσαλία, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι οικογένειες των εκλιπόντων έχουν ζητήσει να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (30.01), μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκαν οι κηδείες δύο ακόμη θυμάτων. Στον Ιερό Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο, με τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του δυστυχήματος να παραμένουν αναπάντητα.

Παρών κι ο τραυματίας που πήρε εξιτήριο

Τα θύματα, ηλικίας από 20 έως 30 ετών, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, ένα ταξίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Στις σημερινές κηδείες αναμένεται να δώσει το «παρών» και ένας από τους τρεις τραυματίες του δυστυχήματος, ο οποίος πήρε εξιτήριο την Παρασκευή, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Ο 28χρονος τραυματίας, που μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη με αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας, έλαβε εξιτήριο καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Νευρολογική Κλινική, με κάταγμα στον εγκέφαλο, το οποίο, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν θεωρείται επικίνδυνο.

Ωστόσο, παρουσιάζει προσωρινή απώλεια μνήμης και δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το δυστύχημα, αγνοώντας ακόμη την απώλεια των φίλων του.

«Θυμάται μόνο ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στη Ρουμανία. Δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα», ανέφερε στο Live News ο χειρουργός του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Κώστας Φορτούνης.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει ο 20χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας. Έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση λόγω οιδήματος, γεγονός που καθυστέρησε τη διακομιδή του στην Ελλάδα.

Οι γιατροί έχουν ξεκινήσει σταδιακά τη μείωση της καταστολής, προκειμένου να αξιολογήσουν τη νευρολογική του εικόνα. Ο νεαρός κατάφερε να κινήσει τα πόδια του, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία σε οικογένεια και ιατρικό προσωπικό, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένος και ακινητοποιημένος.

Τη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το ιατρικό συμβούλιο, ώστε να αποφασιστεί το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του στην Ελλάδα με τη συνδρομή του Υπουργείου Υγείας.