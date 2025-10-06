Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η μέρα – Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, πάμε μέχρι τέλους»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας, παραμένοντας έξω από τη Βουλή, μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Ντένις και των άλλων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η εκπρόσωπός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι η απεργία πείνας συνεχίζεται καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που έχει καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών είναι η ακύρωση της προδικασίας και η συνέχιση της ανακριτικής έρευνας με περαιτέρω ανακριτικές πράξεις για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας υπέβαλε απορριπτική πρόταση προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει τα αιτήματα του κ. Ρούτσι.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αποφάσισε την ανάσυρση της δικογραφίας με τις μηνύσεις κατά των ιατροδικαστών, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η παλαιότερη μήνυση αποστέλλεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, με αποτέλεσμα να συσχετιστεί με την παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας για τη διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στον Ντένις Ρούτσι.

Τις επόμενες ημέρες, συγγενείς που το επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλουν αντίστοιχα αιτήματα για εκταφές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει την κύρια δικογραφία για την τραγωδία στα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.

Αντιδράσεις οικογένειας και επιφυλάξεις για τη νόμιμη διαδικασία



Οι δικηγόροι της οικογένειας Ρούτσι ενημερώθηκαν για την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας που επιτρέπει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται για την Πέμπτη, μετά την αποδοχή του αιτήματος από την Εισαγγελία.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αναγγελία της εκταφής δεν ακολουθήθηκε από δικαστικό επιμελητή όπως προβλέπεται, γεγονός που οδηγεί την οικογένεια να εξετάζει το ενδεχόμενο να μην επιτρέψει την εκταφή. Η Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, πάμε μέχρι τέλους».