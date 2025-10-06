Πάνος Ρούτσι: Και επίσημα δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Επίσημα δεκτό έγινε σήμερα (06.10) το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών προκειμένου να πραγματοποιηιθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Μετά από 22 ημέρες κατα τις οποίες ο Πάνος Ρούτσι έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα το αίτημά του έγινε δεκτό από την Εισαγγελία Λάρισας.

Μιλώντας στο ΜEGA και την εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Δευτέρας (06.10) ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Στέλιος Σούρλας, αποκάλυψε ότι έγιναν κι επίσημα δεκτά τα αιτήματα εκταφής και διεξαγωγής τοξικολογικών εξετάσεων, τόσο για τον γιο του κ. Ρούτσι, όσο και τα αιτήματα των υπολοίπων οικογενειών των θυμάτων.

Όπως επισήμανε ο κ. Σούρλας το αίτημα αυτό έγινε δεκτό στο πλαίσιο μίας άλλης υπόθεσης που αφορά τα Τέμπη και τους ιατροδικαστές, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση δεν θα καθυστερήσει, γιατί η διαδικασία θα ενταχθεί σε μία άλλη δικογραφία άλλη υπόθεσης.

«Η εισαγγελέας μου είπε ότι θα κληθούν όλοι οι συγγενείς και κάνω έκκληση προς τους συγγενείς των θυμάτων που επιθυμούν την εκταφή να προσέλθουν αυτοβούλως στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία», σημείωσε ο κ. Σούρλας.

Τυχόν ευρήματα θα μπορούν να προσκομιστούν στη δίκη

Την ίδια ώρα η Ιωάννα Μάνδρου υπογράμμισε ότι σε επικοινωνία που είχε με δικαστικούς παράγοντες έγινε σαφές ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών δεν ανοίγει ξανά, καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της Λάρισας, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα διορίσουν τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορέσουν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Ο συγκινητικός διάλογος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Πάνο Ρούτσι

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (6/10) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά την παρουσία του στην Βουλή για τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο κ. Ιερώνυμος βγήκε από τη Βουλή και επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ακολούθησε ένας ιδιαίτερα συγκινητικός διάλογος του πατέρα του Ντένις που έχασε την ζωή του στα Τέμπη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ρουτσι: ευχαριστώ πρέπει να γίνει το αυτονόητο.

Αρχιεπίσκοπος: εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά .

Ρουτσι: Ευχαριστώ μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κοσμος

Μετά την σύντομη συνομιλία τους, ο κ. Ιερώνυμος τόνισε στους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο: “ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω…”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος περνούσε από το σημείο και είπε στον οδηγό του να σταματήσει.

