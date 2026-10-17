Ζωγράφου: Συνελήφθη 34χρονος ως ηθικός αυτουργός εμπρησμού με οπαδικά κίνητρα

Στη σύλληψη ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός εμπρησμού με αθλητικό υπόβαθρο που σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) σε περιοχή της Αθήνας, έπειτα από την έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης.

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Την επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, που είχαν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις

Για τον ίδιο εμπρησμό είχαν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 33 ετών, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Οκτωβρίου.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών αρχών είχε προκύψει η ταυτότητα του 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού.

Η σύλληψή του αποτελεί την τρίτη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στον εισαγγελέα ο 34χρονος

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνδέει την υπόθεση με περιστατικό εμπρησμού που έχει αθλητικό υπόβαθρο, χωρίς στην παρούσα ενημέρωση να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον στόχο της επίθεσης ή τις ακριβείς συνθήκες τέλεσής της.