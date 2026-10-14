Ζωγράφου: Συνελήφθησαν δύο άτομα για τον εμπρησμό ΙΧ τον Σεπτέμβριο – Οπαδικά τα κίνητρα

Σε δύο συλλήψεις οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, 33 και 35 ετών, που φέρονται ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην περιοχή του Ζωγράφου με -κατά λάθος- στόχο αντιδήμαρχο του Δήμου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας της ΔΑΟΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της εμπρηστικής επίθεσης, καθώς και τα κινητά τηλέφωνά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, με στόχο το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κωνσταντίνου Πίτσιου. Από την επίθεση το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες, όπως και στην πολυκατοικία. Επίσης, από τους πυκνούς καπνούς απειλήθηκε η ασφάλεια των ενοίκων και των διερχομένων.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από την έρευνα, η εμπρηστική επίθεση τελέστηκε με οπαδικό κίνητρο και αθλητικό υπόβαθρο, καθώς σχετίζεται με αντιπαράθεση μεταξύ επιμέρους υποομάδων οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, τα δύο άτομα έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους, που ήταν παρακείμενη οικία από την πολυκατοικία του αντιδημάρχου όπου τελικά πραγματοποίησαν τον εμπρησμό.

Πραγματικός στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν η πολυκατοικία όπου διέμενε ο οργανωμένος οπαδός της ομάδας που ήθελαν να χτυπήσουν. Οι δύο δράστες, αμέσως μετά την επίθεση, διέφυγαν πεζή προς την πλατεία του Αγίου Θωμά όπου επιβιβάστηκαν σε ταξί. Έπειτα από την αξιοποίηση όλων των στοιχείων οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία τού είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το σε βάρος του διωκτικό έγγραφο.