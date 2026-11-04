Ζωγράφου: Επεισόδια μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη – Τρεις τραυματίες

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, στο κτίριο του Μαθηματικού, ανάμεσα σε φοιτητές της ΕΑΑΚ και της ΠΑΣΠ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως περίπου 50 άτομα μπήκαν στο κτίριο φορώντας κράνη και κουκούλες, πέταξαν μολότοφ εντός αίθουσας και πιάστηκαν στα χέρια με τους φοιτητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο “Γ. Γεννηματάς” και είναι σε καλή κατάσταση. Ο ένας τραυματίας έχει χτύπημα στο κάτω άκρο από τσεκούρι και οι άλλοι 2 εγκαύματα από μολότοφ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους.