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Κορινθία: Νεκρή 68χρονη σε τροχαίο – Η μηχανή της συγκρούστηκε με ΙΧ

Στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

Κορινθία: Νεκρή 68χρονη σε τροχαίο – Η μηχανή της συγκρούστηκε με ΙΧ
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Την τελευταία της πνοή άφησε μια 68χρονη γυναίκα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λεχαίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε η 68χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της,.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 68χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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