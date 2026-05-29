Πανελλήνιες 2026: “Βατό και επίκαιρο” το θέμα της Έκθεσης, τι λένε οι ειδικοί – Δείτε τις απαντήσεις

Ένα θέμα επίκαιρο και κοντά στα βιώματα των υποψηφίων, ήταν εκείνο που κλήθηκαν να επεξεργαστούν για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 στα ΓΕΛ σήμερα, σήμερα Παρασκευή 29/5.

Όπως σχολίασε ο ακαδημαϊκός της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γιώργος Χρυσουδάκης από τον Όμιλο φροντιστηρίων “Πουκαμισάς”, ένας μαθητής που είχε εξασκηθεί καλά όλη τη χρονιά, δεν θα είχε πρόβλημα με τα θέματα.

Από την πλευρά της, η Αγγελική Λέλλου, φιλόλογος, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σημείωσε πως το θέμα των σχέσεων των δύο γενεών, των νέων και της τρίτης ηλικίας, αλλά και το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο και τι σχέσεις αναπτύσσει με τους συνανθρώπους του, μιλάει ουσιαστικά για υπαρξιακή ανασφάλεια, για τα κοινωνικά δίκτυα και το πώς παραμορφώνουν την πραγματικότητα, ζητήματα που αποτελούν βιώματα των παιδιών.

«Το θέμα του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, το ότι δεν είμαστε μόνοι και πρέπει να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας και με τις άλλες ηλικίες και το να προσέχουμε στη χρήση των κοινωνικών δικτύων γιατί μας παρουσιάζουν μία πραγματικότητα παραμορφωμένη και εξιδανικευμένη, είναι ένα θέμα επίκαιρο και καίρια ανθρωπιστικό», σχολίασε.

Η κ. Λέλλου χαρακτήρισε «βατά» τα θέματα, καθώς όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. «Το άρθρο ήταν πολύ κατανοητό και το δοκίμιο του Παπανούτσου ζωντανό και γλαφυρό, ενώ το ποίημα του Εμπειρίκου είναι εξαιρετικό, ως προσκλητήριο προς τη χαρά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε η κ. Λέλλου, στα θέματα Α, Β και Γ οι υποψήφιοι εύκολα θα εντοπίσουν τα ζητούμενα και ιδιαίτερα το θέμα Β κινήθηκε σε ασκήσεις με τις οποίες είναι πολύ εξοικειωμένοι οι υποψήφιοι.

Για την παραγωγή λόγου, η κ. Λέλλου σημείωσε ότι το άρθρο αποτελεί «το πιο σύνηθες κειμενικό είδος» και ότι οι υποψήφιοι μπορούν σε αυτό να αναφέρουν πολλά, ανάλογα με τα βιώματά τους, καθώς η μοναξιά «είναι ένα θέμα που το βιώνουν έντονα», ενώ η ερώτηση που τους τίθεται «αποτελεί έναυσμα για να στοχαστούν πώς μπορούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι συσσωρευτές εμπειρίας και πρέπει να τους αξιοποιούμε και να τους σεβόμαστε, να μην τους αγνοούμε».

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα που πραγματεύτηκαν οι σημερινές εξετάσεις ήταν η υπογεννητικότητα και η μοναξιά των γενεών.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 κλήθηκαν να επεξεργαστούν ένα ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο άρθρο από εφημερίδα, το οποίο αναφέρεται σε μία «παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς» -και με βάση το οποίο έπρεπε να συνοψίσουν τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα-, ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ευάγγελου Παπανούτσου «Πρακτική Φιλοσοφία» που αναφέρεται σε νιάτα και τα γηρατειά, καθώς επίσης και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει ποιος πεθαίνει», στο οποίο ο ποιητής συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα.

Οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια την ερχόμενη Τετάρτη

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, με τις εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Έναρξη για τα ΕΠΑΛ

Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2025, θα «μπουν» στο στίβο των Πανελλαδικών οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας).

Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2025, θα «μπουν» στο στίβο των Πανελλαδικών οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας).