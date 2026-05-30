Μπλακ άουτ σε Μαρούσι και Νέο Ηράκλειο – Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα

Ταλαιπωρία βιώνουν το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) οι κάτοικοι σε Μαρούσι και Νέο Ηράκλειο λόγω γενικού μπλακ άουτ όπως ενημερώνει η ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης είναι περίπου στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια της διακοπής.