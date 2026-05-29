Πανελλήνιες 2026: Υπογεννητικότητα, μοναξιά και γηρατειά το θέμα της Έκθεσης – Τι έπεσε στη Νεοελληνική Γλώσσα

Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα Παρασκευή 29/5 οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναλύσουν το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, αλλά και οι νέοι.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Τα κείμενα που δόθηκαν ήταν ένα άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά από την εφημερίδα «Τα Νέα», ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατειά» από την «Πρακτική Φιλοσοφία» του Ευάγγελου Παπανούτσου και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίζονται αύριο Σάββατο 20/5 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά στους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3/6 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8/6, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30/5 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την Τρίτη 2/6, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15/6 οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16-25/6 .

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως 26/6.

