Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Απαιτητικά και για καλά διαβασμένους τα θέματα των Νέων Ελληνικών – Αυτές είναι οι απαντήσεις

Με την εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών που είναι Γενικής Παιδείας άρχισαν σήμερα (30.05) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι διεκδικούν μια θέση από το σύνολο των 68.788 διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι μαθητές έφερε τον τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο;».

Πρόκειται για απόσπασμα από το ομώνυμο βιβλίο του Ντέιβιντ Χολάντερ, διακεκριμένου συγγραφέα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), το οποίο πραγματεύεται τη δυναμική του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής και συνοχής.

Στο πλαίσιο της παραγωγής λόγου, οι υποψήφιοι ανέλαβαν τον ρόλο του μαθητή-συντάκτη, καλούμενοι να συγγράψουν ένα άρθρο για τη σχολική τους εφημερίδα.

Στο κείμενό τους, οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν τις προσωπικές τους απόψεις και να προβληματιστούν γύρω από τα απαραίτητα εφόδια και τις δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει ένας νέος άνθρωπος σήμερα, προκειμένου να κυνηγήσει και να υλοποιήσει τα όνειρά του μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται και αναδιαμορφώνεται διαρκώς.

Όπως σχολίασε ο ακαδημαϊκός της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γιώργος Χρυσουδάκης, το σημερινό θέμα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίζονται την Τετάρτη (03.06) με τους υποψηφίους των ΓΕΛ που θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5/6 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8/6, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30/5 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την Τρίτη 2/6, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15/6 οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16-25/6 .

