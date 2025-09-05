Πανελλαδικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη το Σάββατο 6/9

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων από το Δυστύχημα «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, απηύθυνε πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις το Σάββατο 6/9.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα αναμένονται εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

