Πανελλαδικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη το Σάββατο 6/9
Κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκέντρωση στο Σύνταγμα
Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων από το Δυστύχημα «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, απηύθυνε πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις το Σάββατο 6/9.
Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα αναμένονται εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Δείτε την ανάρτηση της
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις