Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΓΕΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή 5/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Δείτε τα θέματα στα Λατινικά:

Οι απαντήσεις στα Λατινικά:

Δείτε τα θέματα στη Χημεία:

Οι πρώτες απαντήσεις στη Χημεία

Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική:

Οι απαντήσεις στην Πληροφορική:

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Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν τις Πανελλήνιες τη Δευτέρα 8/6, δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Χθες Πέμπτη 4/6, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα σε ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Αύριο Σάββατο 6/6, εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.