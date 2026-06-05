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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΓΕΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τη Δευτέρα 8/6

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΓΕΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:21

Με τρία μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή 5/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

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Δείτε τα θέματα στα Λατινικά:

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Δείτε τα θέματα στη Χημεία:

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Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική:

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Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα ολοκληρώσουν τις Πανελλαδικες Εξετάσεις 2026 τη Δευτέρα 8/6, δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Χθες Πέμπτη 4/6, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα σε ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Αύριο Σάββατο 6/6, εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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