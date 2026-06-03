Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Σε τρία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα Τετάρτη 3/6 οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 στα Γενικά Λύκεια της χώρας.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι στα ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

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Δείτε τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά:

Δείτε τα θέματα στα Μαθηματικά:

Δείτε τα θέματα στη Βιολογία:

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων