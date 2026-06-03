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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε μαθήματα προσανατολισμού

Πανελλαδικές 2026 – ΓΕΛ: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε τρία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα Τετάρτη 3/6 οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 στα Γενικά Λύκεια της χώρας.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι στα ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

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Δείτε τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά:

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Δείτε τα θέματα στα Μαθηματικά:

them_mathimatika_gel_260603Λήψη

Δείτε τα θέματα στη Βιολογία:

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Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων

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