Πρωτοφανείς εικόνες στη Γαλλία: Τεράστιες ουρές και ξύλο για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα (βίντεο)

Πρωτοφανείς εικόνες χάους καταγράφηκαν στη Γαλλία, με πολίτες να έρχονται στα χέρια σε πολλές περιοχές για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα, ενόψει του νέου κύματος καύσωνα στη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Οι σκηνές έντασης καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, καθώς η Lidl διέθεσε περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά στα καταστήματά της.

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Εκατοντάδες πολίτες σχημάτισαν από νωρίς το πρωί μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα προϊόντα, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Parisien. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι ποσότητες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026

Στα social media ανέβηκαν βίντεο με τις αδιανόητες σκηνές, που δείχνουν συνωστισμό, καβγάδες και πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν ένα προϊόν πριν εξαντληθεί. Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει και η αστυνομία.

🇫🇷🥵 FLASH | Des tensions ont éclaté dans plusieurs magasins Lidl e matin. L'enseigne organisait une vente de climatiseurs et ventilateurs à prix réduits. À Nanterre, la police a dû intervenir après que les portes d'entrée du magasin ont été forcées. (🎥 Luc Auffret)… https://t.co/zZDXW31SUR— Cerfia (@CerfiaFR) July 2, 2026

"Ils n’ont rien organisé" : chaos dans plusieurs magasins #Lidl de France aujourd'hui après la mise en vente de 200.000 ventilateurs et climatiseurs. Des personnes ont attendu des heures. Des entrées ont été forcées par endroits. pic.twitter.com/g2LCtZjhiJ— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 2, 2026

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Ναντέρ, όπου από εκατό άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα, σπάζοντας μέχρι και την είσοδο, η οποία υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, μόνο μια λίγοι κατάφεραν κατάφερε τελικά να φύγει με μια συσκευή, εν μέσω έντασης.

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🚨 SCÈNES DE CHAOS DANS LES LIDL PARTOUT EN FRANCE !



Pour une vente exceptionnelle de climatiseurs et de ventilateurs, tous les magasins ont été pris d’assaut…



Bagarres, portes cassées, insultes… alors que les stocks étaient extrêmement limités ❌ pic.twitter.com/VDPRql8ujp— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 2, 2026

Στο Παρίσι, σε ορισμένα καταστήματα, δεν παραδόθηκαν καθόλου κλιματιστικά, ενώ αλλού υπήρχαν μόλις 1-2 τεμάχια για εκατοντάδες άτομα.

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L’enseigne de supermarchés discount organise ce jeudi 2 juillet une grande vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs en France, alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue en fin de semaine et que les stocks se font rares dans les magasins. Mais dans certains points… pic.twitter.com/kNbvNRtcYe — Le Figaro (@Le_Figaro) July 2, 2026

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 2, 2026

Σε κατάστημα του 14ου διαμερίσματος, περίπου 400 άτομα διεκδικούσαν μόνο δύο κλιματιστικά, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων.