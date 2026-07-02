Πρωτοφανείς εικόνες στη Γαλλία: Τεράστιες ουρές και ξύλο για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα (βίντεο)
Τα πολυπόθητα προϊόντα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά
Πρωτοφανείς εικόνες χάους καταγράφηκαν στη Γαλλία, με πολίτες να έρχονται στα χέρια σε πολλές περιοχές για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα, ενόψει του νέου κύματος καύσωνα στη χώρα το Σαββατοκύριακο.
Οι σκηνές έντασης καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, καθώς η Lidl διέθεσε περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά στα καταστήματά της.
Εκατοντάδες πολίτες σχημάτισαν από νωρίς το πρωί μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα προϊόντα, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Parisien. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι ποσότητες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.
Στα social media ανέβηκαν βίντεο με τις αδιανόητες σκηνές, που δείχνουν συνωστισμό, καβγάδες και πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν ένα προϊόν πριν εξαντληθεί. Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει και η αστυνομία.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Ναντέρ, όπου από εκατό άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα, σπάζοντας μέχρι και την είσοδο, η οποία υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, μόνο μια λίγοι κατάφεραν κατάφερε τελικά να φύγει με μια συσκευή, εν μέσω έντασης.
Στο Παρίσι, σε ορισμένα καταστήματα, δεν παραδόθηκαν καθόλου κλιματιστικά, ενώ αλλού υπήρχαν μόλις 1-2 τεμάχια για εκατοντάδες άτομα.
Σε κατάστημα του 14ου διαμερίσματος, περίπου 400 άτομα διεκδικούσαν μόνο δύο κλιματιστικά, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων.
πηγή στην Google
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