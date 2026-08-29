ΔΕΘ 2026: Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη
Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ. Το ΠΑΜΕ καλεί εργαζομένους και συνδικάτα σε μαζική συμμετοχή.
Κάλεσμα συμμετοχής στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνδικάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ, απευθύνει το ΠΑΜΕ.
Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.
«Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τα αιτήματα του ΠΑΜΕ
Το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι η κινητοποίηση θα αποτελέσει βήμα «οργάνωσης, διεκδίκησης και συντονισμού δράσης», με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων.
«Στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία, το δικό μας βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης, συντονισμού δράσης, με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες», τονίζει.
Κεντρικά συνθήματα του συλλαλητηρίου είναι:
- «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
- «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία»
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις