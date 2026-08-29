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ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2026: Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ. Το ΠΑΜΕ καλεί εργαζομένους και συνδικάτα σε μαζική συμμετοχή.

ΔΕΘ 2026: Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Κάλεσμα συμμετοχής στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνδικάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ, απευθύνει το ΠΑΜΕ.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.

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«Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα αιτήματα του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι η κινητοποίηση θα αποτελέσει βήμα «οργάνωσης, διεκδίκησης και συντονισμού δράσης», με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων.

«Στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία, το δικό μας βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης, συντονισμού δράσης, με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες», τονίζει.

Κεντρικά συνθήματα του συλλαλητηρίου είναι:

  • «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
  • «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία»
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