ΔΕΘ 2026: Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Κάλεσμα συμμετοχής στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνδικάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ, απευθύνει το ΠΑΜΕ.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.

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«Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα αιτήματα του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι η κινητοποίηση θα αποτελέσει βήμα «οργάνωσης, διεκδίκησης και συντονισμού δράσης», με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων.

«Στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία, το δικό μας βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης, συντονισμού δράσης, με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες», τονίζει.

Κεντρικά συνθήματα του συλλαλητηρίου είναι: