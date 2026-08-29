ΠΑΟΚ: Επανεμφάνιση Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση – «Αύριο ξεκινάμε από την αρχή»

Στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο έδωσε το «παρών» ο Ιβάν Σαββίδης, πραγματοποιώντας την επανεμφάνισή του έπειτα από περίπου έναν χρόνο.

Ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ συνοδευόταν από τους δύο γιους του, Νίκο και Γιώργο Σαββίδη, και παρακολούθησε την προετοιμασία της ομάδας ενόψει του αγώνα της Κυριακής 30 Αυγούστου, στις 20:15, στο Περιστέρι.

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Η παρουσία του είχε ιδιαίτερη σημασία μετά τον οδυνηρό ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν, καθώς θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να εμψυχώσει παίκτες και τεχνικό επιτελείο πριν από τη συνέχεια των εγχώριων υποχρεώσεων.

«Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη»

Μιλώντας στους παίκτες, ο Ιβάν Σαββίδης τους κάλεσε να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό και να επικεντρωθούν στον στόχο του πρωταθλήματος.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στον ΠΑΟΚ πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι που πιστεύουν στους στόχους του συλλόγου:

«Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν».

«Η έναρξη του πρωταθλήματος είναι από αύριο»

Ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο, χαρακτηρίζοντάς το ουσιαστικά ως τη νέα αφετηρία της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.

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«Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό. Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός, η έναρξη είναι από αύριο».

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ ζήτησε από την ομάδα να παρουσιάσει στο Περιστέρι την προσωπικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις:

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«Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό κι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει την ικανότητα και τον χαρακτήρα του. Να δείξει ότι είναι αρκετά δυνατός για να ξεπερνά κάθε κρίση».

Μήνυμα στήριξης στον προπονητή

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε μήνυμα ενότητας και κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να στηρίξουν την ομάδα και τον προπονητή τους.

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«Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε. Στηρίξτε την ομάδα, στηρίξτε τον προπονητή σας».

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος ότι παραμένει κοντά τους:

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