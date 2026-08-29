Θέμα DEBATER: Η Νάλα σώζει ζωές στη θάλασσα, αλλά μένει εκτός οργανωμένων παραλιών (vid+pics)

Η Νάλα έχει εκπαιδευτεί να σώζει ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Παρά τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε ένα περιστατικό πνιγμού, όμως, δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση στις οργανωμένες παραλίες της χώρας.

Πρόκειται για έναν γερμανικό ποιμενικό, ο οποίος, σύμφωνα με τον σημερινό κηδεμόνα και χειριστή του, Γιώργο Παπαγεωργίου, είναι ο μοναδικός σκύλος στην Ελλάδα που έχει εκπαιδευτεί για καθήκοντα θαλάσσιας διάσωσης.

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Όπως καταγγέλλει ο κ. Παπαγεωργίου στο DEBATER, η Νάλα έχει εκπαιδευτεί στη SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), την ιταλική σχολή που ειδικεύεται στην εκπαίδευση σκύλων για επιχειρήσεις διάσωσης στο νερό.

Η SICS ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1989, ενώ η εκπαίδευση της Νάλα συνεχίζεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη συγκεκριμένη σχολή.

Η διάσωση ενός 77χρονου στα Καμένα Βούρλα

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, στα Καμένα Βούρλα, η Νάλα συμμετείχε, σύμφωνα με την καταγγελία, σε μια επιχείρηση που είχε αίσιο τέλος.

Ο τότε κηδεμόνας της, Δημήτρης Λυμπερόπουλος, μαζί με τη Νάλα φέρεται να έσωσαν από πνιγμό τον 77χρονο Ηλία Καννάβο, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την ακτή.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τη Λιμενική Αρχή Αγίου Κωνσταντίνου και, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, προβλήθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εκπαίδευση στον κόλπο της Βουλιαγμένης

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου κατοικεί στα νότια προάστια της Αττικής και συνεχίζει μαζί με τη Νάλα την εκπαίδευση στον κόλπο της Βουλιαγμένης.

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Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση ταχύπλοου σκάφους, SUP ή καγιάκ, τα οποία, όπως αναφέρει ο ίδιος, τους παραχωρούνται από τη σχολή θαλάσσιων σπορ «Λώλος».

Παράλληλα, η Νάλα εκπαιδεύεται και επιχειρεί στο Καβούρι και στη Βούλα, όπου υπάρχει δυνατότητα χρήσης σκάφους, SUP ή καγιάκ, με τη συνδρομή του Saronic Ski Club.

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Το παράδοξο με τις οργανωμένες παραλίες

Παρά την εκπαίδευση και την εθελοντική προσπάθεια για την ενίσχυση της ασφάλειας στις ακτές, ο κ. Παπαγεωργίου καταγγέλλει ότι δεν του εξασφαλίζεται ελεύθερη πρόσβαση στις οργανωμένες παραλίες μαζί με τη Νάλα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε από το Λιμενικό Σώμα ήταν η ακόλουθη:

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«Για την πρόσβαση των σκύλων στην παραλία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169). Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας».

Ο κ. Παπαγεωργίου υποστηρίζει ότι η Νάλα αντιμετωπίζεται από το υφιστάμενο πλαίσιο ως σκύλος έρευνας και διάσωσης, χωρίς να εντάσσεται στις εξαιρέσεις που ισχύουν για τους σκύλους βοήθειας και θεραπείας.

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Τι προβλέπει το άρθρο 19

Το άρθρο 19 του νόμου 4830/2021 διαχωρίζει την πρόσβαση των σκύλων ανάλογα με το είδος της παραλίας:

Μη οργανωμένες παραλίες: Επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Εκτός νερού είναι υποχρεωτική η χρήση λουριού.

Επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Εκτός νερού είναι υποχρεωτική η χρήση λουριού. Οργανωμένες παραλίες: Η πρόσβαση επιτρέπεται εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης ότι γίνονται δεκτοί σκύλοι.

Η πρόσβαση επιτρέπεται εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης ότι γίνονται δεκτοί σκύλοι. Παραλίες με Γαλάζια Σημαία: Η πρόσβαση σκύλων απαγορεύεται, με εξαίρεση τους σκύλους βοήθειας και θεραπείας.

Στην περίπτωση της Νάλα, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ότι ένας εκπαιδευμένος σκύλος θαλάσσιας διάσωσης δεν αναγνωρίζεται από τη συγκεκριμένη διάταξη ως ξεχωριστή κατηγορία με αυτόνομο δικαίωμα πρόσβασης στις οργανωμένες παραλίες.

«Ενεργώ εθελοντικά για να σώζονται ανθρώπινες ζωές»

Ο κ. Παπαγεωργίου επισημαίνει ότι στην Ιταλία δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εκπαιδευμένοι σκύλοι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και ζητά να εξεταστεί θεσμικά η περίπτωση των σκύλων θαλάσσιας διάσωσης στην Ελλάδα.

«Εγώ ενεργώ εθελοντικά για να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Κι όμως, μου απαγορεύουν να έχω πρόσβαση σε οργανωμένες παραλίες», καταγγέλλει στο DEBATER ο Γιώργος Παπαγεωργίου.