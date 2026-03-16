Παλεύει για τη ζωή του στη ΜΕΘ του “Αγία Σοφία” 14χρονος ύστερα από πτώση με πατίνι

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κέρκυρα την Κυριακή 15 Μαρτίου, όταν ένα 14χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από πατίνι και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Το παιδί, διεκομίσθη αρχικά στο νοσοκομείο Κέρκυρας με επισκληρίδιο αιμάτωμα, όπου και χειρουργήθηκε, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη διασωληνωμένο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, με την κατάστασή του να είναι σοβαρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό:

14 ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΙΝΙ

Στη χθεσινή εφημερία του Παίδων ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ διεκομίσθη αγόρι 14 ετών από τη Κέρκυρα διασωληνωμένο με σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε από πτώση από πατίνι.

Διεκομίσθη πρώτα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με επισκληρίδιο αιμάτωμα χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και διασωληνωμένο διεκομίσθη και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σε σοβαρή κατάσταση.

Χωρίς να γνωρίζουμε τα αίτια του ατυχήματος με το πατίνι του ανήλικου παιδιού στη Κέρκυρα επισημαίνουμε τα εξής.

Δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά

από πατίνια.

Κάτι πρέπει να διορθωθεί εδώ στην οδήγηση και στα μέτρα προστασίας