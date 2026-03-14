Ουρές χιλιομέτρων στη λεωφόρο Αθηνών μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων – Ένας τραυματίας

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Μαρτίου, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12:36 μ.μ. της 14ης Μαρτίου 2026, σημειώθηκε καραμπόλα με 4 IX και όχημα της πυροσβεστικής, η οποία προκάλεσε μποτιλιάρισμα στο ύψος της οδού Μητροδώρου (Ακαδημία Πλάτωνος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι, Από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ευτυχώς ελαφρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου και καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.