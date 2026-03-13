Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο με το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 58χρονη οδηγό ταξί

Θα μετακόμιζε στη Σουηδία

Βούλα: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο με το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 58χρονη οδηγό ταξί
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ένα ακόμη σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Βούλα με θύμα μια 58χρονη οδηγό ταξί ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News του MEGA φαίνεται η στιγμή που το όχημα του 24χρονου χτυπάει το ταξί της 58χρονης, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

«Ήταν σωστή επαγγελματίας, σωστός άνθρωπος. Ήμασταν σίγουροι ότι δεν είχε κάνει κάποιο λάθος. Εκείνη την ώρα πήγαινε να παραλάβει κόσμο από το αεροδρόμιο. Μερικοί από εμάς έχουμε σωθεί από τύχη, εκείνο το βράδυ η 58χρονη δεν είχε τύχη. Ανυπομονούσε να ζήσει με την κόρη της στη Σουηδία», είπε φίλη του θύματος.

Βούλα

Η άτυχη οδηγός

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την Ευελπίδων, όταν το ταξί που οδηγούσε η 58χρονη συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 24χρονος κινούταν από Σουνιο προς Πειραιά και η άτυχη γυναίκα έβγαινε από την Ευελπίδων. Μάλιστα, ο οδηγός του ΙΧ φαίνεται πως παραβίασε κόκκινο φανάρι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα των οχημάτων εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του DEBATER.

Βούλα
Βούλα

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα οχήματα τους δύο οδηγούς.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, με την 58χρονη να είναι σοβαρά τραυματισμένη και τον 24χρονο με ελαφρά τραύματα. Δυστυχώς, όμως, λίγο αργότερα η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

