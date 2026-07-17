Πυρκαγιές: “Πορτοκαλί” συναγερμός σήμερα στην Αττική και σε άλλες 7 περιοχές – Έκκληση της Πυροσβεστικής για προσοχή

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, με την Αττική και ακόμα επτά περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η αμέλεια παραμένει η πρωταρχική αιτία εκδήλωσης των πυρκαγιών. «Με το ποσοστό να φτάνει στο 85%, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δυστυχώς, καιγόμαστε μόνοι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Αρτοποιός πρόσθεσε ότι «το 37% των πυρκαγιών οφείλεται σε γεωργικές εργασίες», ενώ απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Ο μηχανισμός του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα, αλλά θα χρειαστούμε τη συνεργασία όλων, διότι από μια μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα είτε σπινθήρα, δηλαδή καύση κλαδιών και χόρτων. Δεν κάνουμε καμία χρήση τροχού, ηλεκτροκόλλησης και άλλων θερμών εργασιών», σχολίασε.

Στο «πορτοκαλί» σήμερα η Αττική και ακόμη επτά περιοχές

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό είναι σήμερα Παρασκευή (17/07) η Αττική και ακόμη επτά περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πυροσβεστικής με τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς να είναι μεγάλος.

Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά είναι σε: