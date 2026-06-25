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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: “Αρκετά βατά” τα θέματα των Ισπανικών

Με το τελευταίο ειδικό μάθημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: “Αρκετά βατά” τα θέματα των Ισπανικών
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 25 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 με την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Ισπανικών, με τα θέματα να χαρακτηρίζονται «αρκετά βατά», όπως σχολίασε η ακαδημαϊκός υπεύθυνη του μαθήματος, του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, Στέλλα Ψυρρή.

«Όπως και πέρσι τα θέματα ήταν αρκετά βατά που σημαίνει πως ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής, και όχι μόνο, θα μπορούσε να γράψει αρκετά καλά στα θέματα των Πανελληνίων», ανέφερε η εκπαιδευτικός.

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Τα θέματα στα Ισπανικά:

1782372094793-547490357-them_ispanika_20260625Λήψη

Δείτε τις τελικές απαντήσεις:

apantiseis-ispanika-2026Λήψη
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