Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: “Αρκετά βατά” τα θέματα των Ισπανικών
Με το τελευταίο ειδικό μάθημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία
Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 25 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 με την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Ισπανικών, με τα θέματα να χαρακτηρίζονται «αρκετά βατά», όπως σχολίασε η ακαδημαϊκός υπεύθυνη του μαθήματος, του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, Στέλλα Ψυρρή.
«Όπως και πέρσι τα θέματα ήταν αρκετά βατά που σημαίνει πως ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής, και όχι μόνο, θα μπορούσε να γράψει αρκετά καλά στα θέματα των Πανελληνίων», ανέφερε η εκπαιδευτικός.
Τα θέματα στα Ισπανικά:
Δείτε τις τελικές απαντήσεις:
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις