Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: “Αρκετά βατά” τα θέματα των Ισπανικών

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 25 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 με την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Ισπανικών, με τα θέματα να χαρακτηρίζονται «αρκετά βατά», όπως σχολίασε η ακαδημαϊκός υπεύθυνη του μαθήματος, του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, Στέλλα Ψυρρή.

«Όπως και πέρσι τα θέματα ήταν αρκετά βατά που σημαίνει πως ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής, και όχι μόνο, θα μπορούσε να γράψει αρκετά καλά στα θέματα των Πανελληνίων», ανέφερε η εκπαιδευτικός.

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Τα θέματα στα Ισπανικά:

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