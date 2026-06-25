Χειροπέδες σε δύο ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αθήνα που πουλούσαν “μαϊμού” προϊόντα

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου, 71χρονη και 68χρονος ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που κατελήφθησαν να διαθέτουν προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με καταστήματα λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα οποία διέθεταν προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή πραγματογνώμονα, εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 24-6-2026 τους κατηγορούμενους και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Μετά από έρευνα στα εν λόγω καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -43- απομιμητικά προϊόντα, όπως ενδεικτικά σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.