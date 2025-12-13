ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά την Κυριακή το πρωί

Ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι του Πειραιά γύρω στις 06:30 της Κυριακής, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Η κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθούν οι 15 και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. ώστε να ζητήσουν προθεσμία από τον αρμόδιο ανακριτή για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ περιγράφει το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μύρωνας Χιλετζάκης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.