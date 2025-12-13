Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Ηράκλειο: Προθεσμία για να απολογηθεί ο 37χρονος που συνελήφθη για οπλοκατοχή

Η σύζυγός του φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο 37χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο δεν φαίνεται να προκύπτει η εμπλοκή του στην κύρια υπόθεση.

Ο 37χρονος φέρεται να συνελήφθη κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, για την εμπλοκή όμως της συζύγου του στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των υπολοίπων συλληφθέντων, οι εντολείς τους αναμένουν την κρίση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου σχετικά με την αρμοδιότητα, με πιθανότερη έκβαση την μεταγωγή τους στην Αθήνα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

