ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και ακόμα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις – Τι υποστήριξαν

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι δύο κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι αγρότες και ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν πως έμπαιναν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία της και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, στην οποία Ανακριτής και Εισαγγελέας επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 60.000 ευρώ.

Ακολουθούν οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων φέρονται να είναι και συγγενικά πρόσωπα του Κρητικού αγροτοσυνδικαλιστή, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.

Η πρώτη ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αφορά κυρίως κατηγορούμενους που δεν τους καταλογίζεται ενεργός ρόλος στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία και τη δράση της ομάδας.

Κατά τη διαδικασία της Τετάρτης , ενώπιον του δικαστικού θα βρεθεί η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων ενώ η Πέμπτη θα είναι η μέρα που προγραμματίζονται οι τελευταίες απολογίες κατηγορουμένων οι οποίοι κατά την κατηγορία αποτελούν την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιγράφονται συγκεκριμένα πρόσωπα σε ρόλο ηγετικής ομάδας. Ως αρχηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατηγορείται 47χρονος συνδικαλιστής στον αγροτικό τομέα, ενώ οι αρχές θεωρούν ότι συγγενικά του πρόσωπα, καθώς και ένας λογιστής ανήκαν στην διευθυντική ομάδα.

Η όλη δραστηριότητα της οργάνωσης, που εκτείνεται από το 2019 έως σήμερα, φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά που εκτιμάται στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλην των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν στη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στην Κρήτη, στην υπόθεση φαίνεται να έχουν εμπλοκή και άλλα 26 πρόσωπα.