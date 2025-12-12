Κρήτη: 15 συλλήψεις για κύκλωμα που έβγαλε 1,7 εκατ. από “μαϊμού” επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού ο αρχηγός

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στην Κρήτη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 συλλήψεις. Οι έρευνες προς το παρόν επικεντρώνονται σε Αρχάνες και Ηράκλειο Κρήτη και για την υπόθεση συνολικά κατηγορούνται συνολικά 42 άτομα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος που εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται λογιστές, δικηγόροι και ορισμένοι αγρότες.

Αρχηγός του μεγάλου κυκλώματος φέρεται να είναι ένας πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού που είναι και συνδικαλιστής.

Ο συγκεκριμένος φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Το διάστημα που ερευνάται αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025, με το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.