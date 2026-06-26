Ντάνι Γκαρθία: Παραμένει “ερυθρόλευκος” ο Ισπανός μέσος μέχρι το 2027

Ανατροπή είχαμε στην υπόθεση του Ντάνι Γκαρθία καθώς ο έμπειρος μέσος θα παραμείνει στον Ολυμπιακό για ακόμη μία σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι “ερυθρόλευκοι” το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6).

Έτσι, ο Ισπανός αμυντικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, μετά από εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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