Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος Σκοπιανός – Τι είπε στην απολογία του

Την προφυλάκιση του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αποφάσισε εισαγγελέας και ανακριτής το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6).

Η απολογία του Σκοπιανιού ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη και τόνισε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ο Σκοπιανός, ενοικιαστής του σπιτιού που άνηκε στην 45χρονη, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα στις 11:30 με σκοπό να απολογηθεί για την δολοφονία που ομολόγησε μετά από 22 ημέρες έρευνας των αρχών κατά τις οποίες είχαν χαθεί τα ίχνη της Σταυρουλας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της άφιξης του στα δικαστήρια Χανίων έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Να θυμίσουμε πως ο 43χρονος αναγκάστηκε να ομολογήσει πέφτοντας συνεχώς σε αντιφάσεις στην ανακριτική διαδικασία. Ο 43χρονος έδινε απαντήσεις που συχνά αναιρούσαν προηγούμενες καταθέσεις του ή συγκρούονταν με αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας.

Από τον χρόνο και την ημέρα της τελευταίας συνάντησής του με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέχρι τις κινήσεις του το κρίσιμο απόγευμα της εξαφάνισης, οι Αρχές εντόπιζαν διαρκώς νέα κενά και ανακολουθίες που έθεταν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των λεγομένων του.

Ζήτησε συγγνώμη η σύζυγος του 43χρονου

Ατυχείς χαρακτήρισε τις δηλώσεις της η σύζυγος του 43χρονου καθ’ ομολογία δολοφόνου ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη και αποδίδοντας τες στην ντροπή που ένοιωθε για την αποτρόπαια πράξη του συζύγου της.

Με δήλωσή της, μέσω του δικηγόρου της, η σύζυγος του Σκοπιανού αναφέρει πως δεν είχε αντιληφθεί πως ηχογραφείτο ενώ τα όσα είπε και προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης» και «δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η δήλωση της:

Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη. Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων. Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου.