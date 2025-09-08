Οι ταξιτζήδες της Μήλου μεταφέρουν δωρεάν τους επιβάτες στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Οδηγών Ταξί Μήλου, Σίφνου και Σερίφου με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το ΣΑΤΑ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 134328/2025, η οποία –όπως υποστηρίζουν– στοχεύει στην «απελευθέρωση» των μεταφορών, επιτρέποντας σε επιβατικά Ι.Χ. να εκτελούν δρομολόγια που μέχρι σήμερα καλύπτουν αποκλειστικά τα ταξί. Παράλληλα, ζητούν να ανακληθεί η απόφαση για υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 και να μετατεθεί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, έως το 2035.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται:

η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ,

η καθιέρωση επαγγελματικού καυσίμου και η κατάργηση του ΕΦΚ,

η πραγματοποίηση συνάντησης με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες ταξί της Μήλου αποφάσισαν να τηρήσουν μία διαφορετική στάση απέναντι στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού κατά τη διάρκεια της απεργίας. Παρά τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, τόνισαν ότι στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα μεταφέρουν δωρεάν το επιβατικό κοινό, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην τουριστική σεζόν και δεν επιθυμούν να διαταραχθεί η καθημερινότητα των ταξιδιωτών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες ταξιτζήδες της Μήλου δηλώνουν μεν έμπρακτα τη στήριξή τους στον πανελλαδικό αγώνα του κλάδου, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών του νησιού.