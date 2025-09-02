ΣΑΤΑ: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ταξί

Με ανακοίνωση του ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των ταξί.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αναφέρει: «Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Αποφασίστηκε ομόφωνα η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την απόσυρση της πρόσφατης Υπουργικής απόφασης που ευνοεί τα ΕΙΧ εις βάρος των ταξί.

Καλούμε την Πολιτεία να αναγνωρίσει τα δίκαια αιτήματα μας και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Από αυτή την συνεδρίαση το Ταξί βγήκε πιο ενωμένο και δυνατό από ποτέ».