Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές επέστρεψαν στην Ελλάδα – Μαζί τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Προσγειώθηκε στις 16:50 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στην Αθήνα, το αεροσκάφος που μετέφερε τους 37 Έλληνες ακτιβιστές από το Εϊλάτ.

Συνολικά στη πτήση βρίσκονταν 161 άτομα, μεταξύ των οποίων η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία θα πάρει στη συνέχεια άλλη πτήση, όπως και οι υπόλοιποι ακτιβιστές από την Ιταλία, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται ότι η πτήση έφυγε με καθυστέρηση από το Ισραήλ για την Αθήνα και έφτασε 45 λεπτά μετά την προγραμματισμένη άφιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Απελάθηκαν 171 ακτιβιστές

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε σήμερα ότι απελάθηκαν συνολικά 171 ακτιβιστές που παρέμεναν μέχρι σήμερα κρατούμενοι στο Ισραήλ.

Οι απελαθέντες είναι πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας.