Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμα 296.000 ευρώ για υπερκέρδη, παραπλανητικές εκπτώσεις και απομιμητικά προϊόντα

Πρόστιμα συνολικού ύψους 295.898 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας, παραπλανητικών ανακοινώσεων μείωσης τιμών και διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, πρόστιμα συνολικού ύψους 119.648 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους. Ειδικότερα, πρόστιμο 78.958 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Flora Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για έξι κωδικούς προϊόντων βουτύρου, ενώ επιβλήθηκαν ακόμη πρόστιμα 24.257 ευρώ σε εταιρεία διανομής προϊόντων σοκολάτας και 16.433 ευρώ σε γαλακτοκομική επιχείρηση. Οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

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Παράλληλα, έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 10 επιχειρήσεις λιανικής στο κέντρο της Αθήνας, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και τις ανακοινώσεις μείωσης τιμών. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης τιμών σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 45.000 ευρώ σε τρεις επιχειρήσεις για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν, κατάσχεσαν και κατέστρεψαν 6.105 συσκευασίες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και αξεσουάρ του FIFA World Cup 2026. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 81.250 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει ότι συνεχίζει τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες πολιτών, ανάλυση στοιχείων τιμών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.