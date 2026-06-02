Παρέμβαση ακτιβιστών σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας οίκου μόδας – «Όχι στη γούνα» (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας οίκου μόδας, όταν ομάδα ακτιβιστών πραγματοποίησε συμβολική παρέμβαση διαμαρτυρίας κατά της χρήσης και εμπορίας γούνας από αληθινά ζώα.

Οι διαδηλωτές εισήλθαν στον χώρο κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα κατά της βιομηχανίας γούνας, καλώντας το κοινό να σταματήσει να αγοράζει προϊόντα που, όπως υποστηρίζουν, προέρχονται από ζώα που έχουν υποστεί κακοποίηση και βασανισμό.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τους ίδιους τους ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Ο τελευταίος μεγάλος όμιλος πολυτελών προϊόντων που εξακολουθεί να πουλάει γούνα διαθέτει τεράστια οικονομική ισχύ και συνεχίζει να στηρίζει έναν κλάδο που φυλακίζει, κακοποιεί και θανατώνει ζώα».

#furfree #furfreeeurope #banfur #govegan ♬ πρωτότυπος ήχος – dimiroggitis @dimiroggitis Η LVMH είναι ο τελευταίος όμιλος πολυτελών προϊόντων που εξακολουθεί να πουλάει γούνα. Έχουν στην κατοχή τους οίκους μόδας οπως τους Louis Vuitton, Fendi, Dior, Loro Piana και μια σειρά από άλλες δεκάδες σημαντικές μάρκες. Έχουν πολλά χρήματα και δύναμη και επιλέγουν συνειδητά και σθεναρά να στηρίζουν έναν κλάδο που φυλακίζει, κακοποιεί και δολοφονεί ζώα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Bernard Arnault, είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο και θέλει να διατηρήσει τη γούνα για κάποιο λόγο. Η LVMH πλήρωσε 300.000 για να ασκήσει πιέσεις κατά της απαγόρευσης της εκτροφής γούνας από την ΕΕ. Επίσης, άσκησε πιέσεις για την αφαίρεση του δέρματος από τους νέους νόμους της ΕΕ που αφορούσαν την αποψίλωση των δασών! Η LVMH έχει επίσης εκπρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόλεις, συμπεριλαμβανομένου της Αθήνας, σε όλο τον κόσμο που διαμαρτύρονται για μάρκες της LVMH. Η @caft και οι πιέσεις των ακτιβιστών έχουν κάνει τη βιομηχανία της μόδας γενικά να απομακρυνθεί από τη γούνα, κάνοντάς όλους τους σχεδιαστές, τα περιοδικά μόδας να απαγορεύσουν την χρήση γούνας, και τώρα γίνεται προσπάθεια να συμβεί και στις επιδείξεις μόδας. Απομονώνοντας έτσι την σαδιστική αιματηρή LVMH από παντού. #caft

Στο ίδιο μήνυμα οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία της μόδας έχει απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση γούνας, έπειτα από πολυετείς πιέσεις φιλοζωικών οργανώσεων και κινημάτων, ενώ τονίζουν ότι παρόμοιες δράσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις του κόσμου, μεταξύ αυτών και η Αθήνα.

«Ζώα όπως οι αλεπούδες, τα βιζόν και τα ρακούν ζουν άθλιες ζωές σε εκτροφεία γούνας, τρελαίνονται σε μικροσκοπικά κλουβιά και δολοφονούνται με τους πιο φρικτούς τρόπους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις λεζάντες των βίντεο.

@dimiroggitis Ζώα όπως οι αλεπούδες, τα βιζόν και τα ρακούν ζουν άθλιες ζωές σε εκτροφεία γούνας, τρελαίνονται σε μικροσκοπικά κλουβιά και δολοφονούνται με τους πιο φρικτούς τρόπους. Υποβάλλονται σε ηλεκτροπληξία, θανατώνονται σε θαλάμους αερίων ή ακόμη και γδέρνονται ζωντανά. Η μόδα, το κέρδος, η συνήθεια, δεν είναι δικαιολογία για να υποφέρουν αθώα ζωάκια. Ο όμιλος LVMH πρέπει να πάψει τους δεσμούς με την βιομηχανία γούνας. Ζητάμε πολιτική κατά της χρήσης γούνας. Η γούνα σημαίνει ανείπωτος πόνος, εγκλεισμός και θάνατος. Είναι αηδιαστικό κι αποτρόπαιο να στηρίζουν αυτόν τον αιματηρό σαδιστικό κλάδο που βλέπει μοναδικά συναισθανόμενα ζώα ως προϊόντα. η δράση στηρίχθηκε από την ομοσπονδία Νέμεσις, @Athens Animal Save και @caftusa

Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία ζητούν από τον όμιλο να διακόψει κάθε σχέση με τη βιομηχανία γούνας και να υιοθετήσει πολιτική πλήρους απαγόρευσης της χρήσης της. «Η γούνα σημαίνει ανείπωτο πόνο, εγκλεισμό και θάνατο. Η μόδα και το κέρδος δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για την κακοποίηση ζώων», σημειώνουν.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η δράση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη φιλοζωικής ομοσπονδίας, η οποία δραστηριοποιείται σε ζητήματα προστασίας των ζώων και κατάργησης της εκτροφής γούνας.

Από την πλευρά της εταιρείας δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη παρέμβαση.