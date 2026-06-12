Κοζάνη: Νεκρή νεαρή αρκούδα από πυροβολισμό στο Δήμο Βοΐου

Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι εντοπίστηκε νεαρό αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο χωριό Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Η Περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, ότι κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε για το περιστατικό το Δασαρχείο Τσοτυλίου, την Ομάδα ‘Αμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρο δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής, οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Ακολούθησε η νεκροψία από την Κτηνιατρική υπηρεσία ενώ οι υπάλληλοι του δασαρχείου ανέλαβαν την ταφή του ζώου. Σύμφωνα με το Δασαρχείο Τσοτυλίου θα ακολουθήσει έρευνα για το περιστατικό. Η «Καλλιστώ» σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο κι επισημαίνει ότι «η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά καθότι πρόκειται για αυστηρά προστατευόμενο είδος».

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Σε ότι αφορά τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τονίζει ότι «οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες ‘Αμεσης Επέμβασης».