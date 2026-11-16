Απολογείται σήμερα ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ – Οι χειρόγραφες σημειώσεις με τις τιμές των αναβολικών

Ο πρώην προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου Δήμα, αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στις 13:30 το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία ότι προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές της άρσης βαρών, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να ήταν και ο ανήλικος γιος του, του οποίου υπήρξε προπονητής.

Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

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Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.), ο 58χρονος φέρεται να προμήθευε αθλητές του με απαγορευμένες ουσίες από τον Απρίλιο του 2024. Για την υπόθεση του ανήλικου γιου του, στον οποίο φέρεται να είχε χορηγήσει ουσία που περιείχε εφεδρίνη κατά τη διάρκεια αγώνα, η αρμόδια αρχή είχε επιβάλει σε βάρος του ποινή αποκλεισμού 12 ετών. Παράλληλα, βρισκόταν υπό προσωρινό αποκλεισμό από τις 27 Μαΐου 2025. Οι σχετικές πληροφορίες του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην προπονητής φέρεται να αποθήκευε τα παράνομα σκευάσματα σε αποθήκη στο προπονητήριο άρσης βαρών του Ολυμπιακού Σταδίου.

Τα χάπια με τις ουσίες και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Την περασμένη Πέμπτη το πρωί πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές έρευνες στην κατοικία του και σε γυμναστικό σύλλογο στη Γλυφάδα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις του πρώην προπονητή.

Τα 17 δελτία νεαρών αθλητών που βρέθηκαν στον σύλλογο της Γλυφάδας δεν ήταν καταχωρισμένα στο όνομα του προπονητή, αλλά στο όνομα του συλλόγου. Οι αρχές εξετάζουν το εύρημα ως ένδειξη ότι συνέχιζε να προπονεί αθλητές, παρά το γεγονός ότι είχε αποβληθεί από την Ομοσπονδία.

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκαν επίσης χειρόγραφες σημειώσεις τριών σελίδων, με συγκεκριμένα ονόματα που αναγράφονταν με τα αρχικά τους, καθώς και τιμοκατάλογος με ποσά από 80 έως 700 ευρώ για διάφορα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν και προϊόν με την ονομασία «Κομάντο», το οποίο φέρεται να συνδέεται με την απαγορευμένη ουσία που είχε χορηγηθεί στον ανήλικο γιο του.